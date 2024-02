Restaurant. Avec Yooka, elles inventent le surf-burger !

Installé depuis le 11 novembre au Grand-Quevilly, Yooka vous emmène au soleil grâce à ses surfs-burgers, une spécialité que vous ne trouverez que dans ce petit établissement situé dans la zone commerciale du Bois-Cany. Il est tenu par deux jeunes femmes, Karina Bertal et Yona Fahlaoui, fraîchement sorties d'école de marketing à Paris. L'intérieur est à l'image du concept, très moderne et très végétal, alors que l'établissement devrait accueillir une pergola cet été qui permettra d'avoir plus d'espace à l'extérieur.

Je passe ma commande. Au menu, trois déclinaisons des fameux surf-burgers, sorte de hot-dogs revisités façon hamburger. Je choisis le "Baloo surf": un pain brioché accompagné de saumon fumé, crème de chèvre, chèvre, tomate séchée, oignon et poivron mariné avec crudités, coriandre et crispy, le tout réhaussé d'une sauce au miel. D'apparence copieux, le surf-burger est frais et léger finalement. Il est toujours servi avec une petite salade, tout aussi rafraîchissante, à accompagner idéalement d'un thé glacé maison, disponible dans la carte de Yooka. Comptez 10 euros le surf-burger et 5 euros le thé glacé.

Baloo surf-burger et thé glacé.

Un concept original et unique

Le Yooka est né d'un concept trouvé par les deux gérantes après leurs sorties d'études à Paris. "On ne voulait pas faire quelque chose de commun", précise Karina Bertal, en expliquant le concept de surf-burger dont elle a la paternité avec sa comparse Yona Fahlaoui. "On était en Espagne, on cherchait le concept du restaurant et un jour, on a vu des paddles et je me rappelle que ma mère nous avait dit 'Mais pourquoi vous ne faites pas des surfs ?'." Le concept était né. "Personnellement, je suis très cuisine… Et je voulais essayer mes bolognaises dans du pain ou mes recettes de saumon dans des croque-monsieur. C'est parti de là", explique Yona Fahlaoui.

Pratique. 10 rue Paul-Vaillant-Couturier au Grand-Quevilly. Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 19h. Tél. 09 55 07 24 52.