Bonne table à Rouen. A la Brasserie Chéri, l'amour de la cuisine simple

Il y avait déjà Mon Amour. Il y a maintenant la Brasserie Chéri. Camille Cantat et Matthieu Bonnet, couple dans la vie, sont restés dans le vocabulaire romantique pour le nom de leur nouveau restaurant, installé rue de l'Hôpital à Rouen. Tout aussi moderne que leur première adresse, place des Carmes, la Brasserie Chéri, offre plus d'espace et colle davantage à l'ambiance chaude d'un bistrot.

Pâté en croûte, cheeseburger et mousse au chocolat

La carte, limitée à quelques plats, propose les classiques de la brasserie, légèrement modernisés. Et si les prix sont relativement élevés à la carte, la formule du midi entrée-plat-dessert à 24€, offre une bonne alternative. Je commence par le pâté en croute en entrée, suivi d'un cheeseburger avec bun brioché et un gratin de pommes de terre. Je termine par une mousse au chocolat particulièrement gourmande.

Le cheeseburger et son bu brioché, accompagné d'une sauce au poivre.

Un groupe de restaurants

"Saison d'Amour"

La carte du midi ne révolutionne pas la cuisine mais les plats sont soignés et on sent bien le "fait maison", assumé sur tous les plats de la carte. Il faut dire que l'établissement n'a pas d'autre ambition que le bien manger. "On veut que ça puisse plaire à tout le monde, explique Matthieu Bonnet. On n'est pas une brasserie populaire ni un restaurant gastronomique, on est entre les deux."

Avec ses établissements, le couple rouennais espère bien développer une "identité de groupe" autour du concept de "l'amour" de la gastronomie, en particulier le groupe "Saison d'Amour", du nom de leur service de traiteur, mis en pause depuis quelques mois. "C'est un projet de vie qu'on a avec ma compagne", explique Matthieu Bonnet. Alors que la Brasserie Chéri a ouvert début janvier et que le restaurant Mon Amour n'a même pas un an, le couple envisage déjà l'ouverture d'un troisième établissement d'ici un an, le temps pour la Brasserie Chéri de trouver son rythme.

La mousse au chocolat est faite maison.

Pratique. 44 rue de l'Hôpital, ouvert tous les jours, midi et soir. Tel. 02 27 08 14 46