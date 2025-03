Bonne table à Rouen. Après le XV, le Fifteen complète l'effectif

Il a décidé de faire des quartiers ouest de Rouen la place forte du rugby. Lui, c'est Guillaume Chéron, le patron du bar le XV et désormais du restaurant le Fifteen qui a ouvert ses portes début mars, à l'angle de la rue de le Nostre et de la rue Georges d'Amboise, à quelques pas à peine de sa première adresse, avenue Gustave Flaubert. Le restaurant est aéré et joliment décoré avec quelques clins d'œil à l'ovalie.

Service le midi et le soir

en soutien du XV

Je me lance sur la carte et porte mon dévolu sur l'ardoise et la formule du midi : entrée, plat et dessert à 18,90 euros. J'opte pour le saumon fumé, puis le travers de porc et une crème brulée pour finir. C'est traditionnel certes mais c'est bien fait. Les propositions à la carte sont un peu plus raffinées avec des touches de foie gras et de burrata pour les amateurs. Mais avant tout, "c'est un restaurant de viande, insiste le patron, cela reste notre identité". Tartare, pièce de bœuf, entrecôte, suprême de poulet, et autres burgers complètent la carte qui devrait légèrement changer dans quelque temps. Comme son équivalent "français", le Fifteen fait référence au monde du rugby. Il est même possible de regarder sur place certains matchs mais son ambiance et sa décoration "plus élégante" rappelle davantage un restaurant contrairement à son grand frère le XV, présenté plus comme un bar bien qu'il soit possible de manger sur place le midi. Le nouvel établissement, lui, fonctionne sur les deux services mais son patron veut mettre l'accent sur le soir en profitant de l'affluence de la salle de spectacle le Fridge, situé au bout de la rue. D'autant "qu'il n'y a pas d'autres offres de restauration le soir ici", assure Guillaume Chéron. Le Rouennais envisage déjà d'ouvrir un troisième établissement d'inspiration italienne. Pourquoi pas le "Squadra Azzurra" ?

Pratique. 32 rue de le Nostre à Rouen. Téléphone. 07 61 15 95 60. Ouvert midi et soir en semaine et uniquement le soir durant le week-end.