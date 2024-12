Bonne table à Rouen. La Parenthèse, la bonne cuisine de père en fils

L'ambiance est aussi chaleureuse que moderne et l'équipe très accueillante. La Parenthèse, située rue de la Poterne, gagne à être connue. D'autant que l'établissement a visiblement pris un virage ces dernières années avec une carte renforcée. Je me lance et choisi le menu Parenthèse à 25 euros, avec en entrée un camembert rôti au miel et au thym puis, en plat de résistance, un parmentier de confit de canard au butternut tout à fait succulent. D'apparences simples, les propositions sont fines et les associations bien pensées pour un très bon résultat dans l'assiette. Côté prix, cela reste abordable, la formule du jour n'excédant pas les 21,50 euros (entrée, plat et dessert). Elle est réduite à 17,50 euros si vous faites l'impasse sur l'entrée ou le dessert.

Une carte renforcée

L'établissement n'est pas nouveau mais il fait l'objet actuellement d'une transition, entre son premier propriétaire Guillaume Danet et son fils Théodore Danet, tous les deux à la tête du restaurant. Le premier a fait ses classes à l'ancien Big Ben Pub rue du Gros-Horloge, l'autre au restaurant Le Cancan, place du Vieux-Marché. Depuis quelques années, l'établissement est "monté un peu en gamme, reconnaît le gérant. Nos propositions étaient moins élaborées et l'offre qu'on faisait, de tartes, soupes ou salades, est devenue trop concurrencée." Le restaurant a tout de même conservé sa marque de fabrique, à savoir les brunchs du dimanche. D'ailleurs, le succès est tel que l'établissement propose maintenant deux services, à 11h et 13h15. "Aujourd'hui, on travaille du traditionnel mais un peu évolué, déclare Théodore Danet. L'important, c'est que la qualité soit là et que l'assiette soit d'un bon rapport qualité-prix", rebondit son père. "C'est la nouvelle et l'ancienne garde qui se chevauche", poursuit Théodore Danet qui doit devenir le gérant exclusif après la retraite de son père qui devrait arriver d'ici quelques mois.

Pratique. 7 rue de la Poterne. Ouvert midi et soir du mercredi au samedi et le midi le dimanche. Tel. 02 35 89 58 11.