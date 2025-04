Bonne table à Rouen. Un moment de bonheur chez Les Gens Heureux

Aux Gens Heureux, rue Eau de Robec à Rouen, le bonheur n'est pas que de façade. C'est avec un grand sourire que le patron, Laurent Menochet, m'accueille pour le déjeuner, prouvant que l'établissement incarne bien ses ambitions. On s'y sent presque comme à la maison, avec sa bibliothèque, ses couleurs chaudes et ses affiches de grands classiques du cinéma. Le faux cerisier du Japon qui trône au milieu de la pièce crève l'écran et crée une ambiance tout à fait apaisante. Je commence mon festin avec en entrée un carpaccio de céleri confit en croûte de sel, huile citronnée et noix puis en plat de résistance, l'agneau braisé servi avec haricots blancs et yaourt grec, citron et menthe. C'est très fin. L'association agneau et yaourt grec est particulièrement réussie. Côté prix, cela reste raisonnable, soit 23 euros la demi-formule (entrée et plat ou plat et dessert). Comptez 27 euros la formule complète.

Agneau braisé aux haricots blancs.

Une nouvelle carte chaque mois

Globalement, "l'esprit est resté le même", assure le gérant Laurent Menochet, qui a repris Les Gens Heureux en janvier 2022 après une reconversion professionnelle, passant de l'édition à la restauration. En revanche, exit les planches à partager qui avaient fait la renommée de l'établissement, désormais le restaurant tourne sur une carte mensuelle, "plus élaborée, réfléchie et audacieuse", selon le gérant. Chaque nouveau menu est d'ailleurs présenté sur les réseaux sociaux avec le visuel des plus beaux plats.

Derrière les fourneaux, Lysiane Rost défend une cuisine "créative", qui "nous permet de sortir de nos sentiers battus". Seuls restent à la carte le burger au porc effiloché et le tartare de bœuf en plus d'un plat végétarien au minimum. Le restaurant est fermé le samedi soir, un choix assumé par le patron qui veut fidéliser ses employés en leur offrant une pause le week-end et le mercredi.

Pratique. 196 rue Eau de Robec à Rouen. Ouvert du lundi au samedi sauf le mercredi et le samedi soir. Tel : 02 77 07 70 72.