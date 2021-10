Un beau soir de mars, mes amies et moi nous offrons un dîner placé sous le signe de la détente et de la finesse culinaire. Il y a une raison particulière à notre présence. On nous avait chuchoté à l'oreille "planche à partager" et "régal". Et dès l'arrivée de la fameuse planche, nous nous rendons compte que sa réputation n'est pas usurpée.

Un éventail de surprises gourmandes

Les mini burgers betterave-confit d'oignon et poulet-curry-herbes ont animé nos papilles. Pour apaiser cette excitation soudaine, le velouté de céleri apporte de la douceur. C'était sans compter les petites tortillas et le flan aux légumes qui, entre deux petits morceaux de vieille mimolette, se sont fait une place dans nos mémoires gourmandes. Mais dans cette tonalité "apéro entre amis", ce sont la terrine de lièvre et la gelée de poulet au citron couchées sur le pain maison qui ont remporté la palme.

Cette planche est un plaisir à partager à deux, pour 18 €. Accompagnée d'un vin qui a de la longueur en bouche, vous ne pourrez que passer un agréable moment.

Par ailleurs, le restaurant propose une carte appétissante de plats à base de produits de saison. Elle est donc renouvelée toutes les semaines et c'est un régal que d'aller y jeter un oeil curieux au moins quatre fois par mois.

Les Gens Heureux, 196 rue Eau de Robec. Tél. 02 77 07 70 72