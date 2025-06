Bonne table à Rouen. Yalla Shawarma, spécialités du Proche-Orient

Ce petit restaurant est installé rue de la République à Rouen. Avec quelques tables à l'intérieur et en terrasse, il est possible de déjeuner sur place pour goûter les spécialités libanaises et syriennes qui y sont proposées, même si Yalla Shawarma fait beaucoup de vente à emporter. A la carte, uniquement des produits faits maison, avec comme spécialité le shawarma de poulet, sorte de sandwich, best-seller de la vente à emporter. "On utilise le filet et la cuisse désossée, on laisse mariner pendant une nuit, puis on monte nous-même une broche pour faire griller la viande", indique Mohamad Almallouhi. Pour la marinade, "chaque ville du pays a sa recette", précise le gérant, originaire de Syrie. La sienne comprend beaucoup d'épices, de la noix de muscade, de la cardamome, du gingembre, mais aussi des agrumes comme de l'orange et du citron.

Saveurs du Proche-Orient

Devant le large choix à la carte, je penche pour l'assiette Yalla Shawarma à 15 euros, une bonne option pour s'ouvrir les papilles. Elle propose ce poulet à la fois grillé et tendre, avec plusieurs accompagnements façon mezzé : houmous, de l'aubergine avec yaourt et graines de sésame… Le tout est servi avec du pain pita, mais aussi un kebbé, une boulette de viande hachée ensuite frite dans l'huile. L'ensemble est un délice et est très copieux. Trop pour que je puisse goûter aux falafels, aux samoussas, aux bricks au fromage ou aux feuilles de vigne farcies… Il faudra revenir.

L'assiette Yalla Shawarma.

"Je travaille depuis 2011, c'était le moment d'avoir mon propre restaurant", insiste Mohamad Almallouhi, qui s'est associé à Hussein Al Tantgy, originaire du Liban. Les cuisines des deux pays présentent beaucoup de points communs. Des brunchs sont aussi proposés le dimanche de 11h à 14h. L'addition : une quinzaine d'euros pour un joli voyage dans la cuisine du Proche-Orient.

Pratique. 68 rue de la République à Rouen. Tel : 07 66 90 98 94.