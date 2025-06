Bonne table à Rouen. Foule moule, les plaisirs de la mer sur les quais

Tout est dans le nom qui peut prêter à sourire, ou en tout cas qui "fait parler", assure en souriant Ingrid Gueret, directrice de l'Entrepôt et gérante du nouveau restaurant Foule moule. L'établissement a ouvert au début du mois de mai sur les quais de Rouen rive droite dans le prolongement de l'Entrepôt. Il propose principalement, bien sûr, des moules à volonté pour 15,90€. Sept recettes de sauce différentes sont proposées, le tout accompagné de frites. Il faudra tout de même s'acquitter d'un petit supplément de 2€ si vous reprenez des frites. Un poisson du marché ou une pièce du boucher sont aussi proposés, ainsi que quelques entrées pour ceux qui n'apprécient pas le mollusque. Parmi les classiques moules marinières, au roquefort, cidre ou curry, je choisis les moules à la crème, ail et fines herbes.

Des moules en pagaille

Le service est souriant et rapide. Les moules me sont servies dans la traditionnelle cocotte. La portion est déjà copieuse, sans compter le grand bol de frites pour la table. Ici, pas de chichis. C'est une table conviviale où l'on savoure le partage. "Il n'y a pas de fioritures, ce sont des produits simples, pas chers et faits maison", assure la gérante. Les amateurs de ce plat typique s'y retrouveront. L'ensemble est très satisfaisant, la sauce savoureuse, et les frites sont gourmandes, même si elles ne sont pas encore faites maison. "Cela va venir très vite, le temps de se lancer", reprend Ingrid Gueret. Les moules viennent de Hollande en attendant la pleine saison de la moule de bouchot de Bretagne.

Une sélection très ramassée de desserts classiques - mousse ou chocolat, île flottante ou glace liégeoise - vient bien finir le repas que j'ai accompagné d'un vin blanc sec du Pays d'Oc, dont la minéralité convient bien au plat du jour.

Le concept semble séduire, dans cette case qui a beaucoup changé ces derniers mois, passant du Stroke à un restaurant italien puis à un café avant d'être, de manière très éphémère, un bar à vins. "Je crois beaucoup au monoproduit", indique la gérante, qui avait aussi la volonté de ne pas entrer en concurrence directe avec les offres de l'Entrepôt voisin.

Convivial, accessible et réconfortant, Foule moule est à tester pour une sortie en famille ou entre amis.

Pratique. 5 quai de Boisguilbert à Rouen, du mercredi au dimanche. 02 32 12 51 84.