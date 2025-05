Bonne table à Rouen. Louisette, cave à manger chic

Ambiance chic pour les 70 places de cette "cave à manger" de la rue Percière à Rouen. Ici, la nourriture se célèbre et se partage. Ouvert depuis 2023, le restaurant proposait d'ailleurs au départ uniquement des plats à partager, avant finalement d'offrir aussi la possibilité de prendre des plats individuels. Nouveauté de 2025, depuis le mois de février, Louisette est aussi ouvert pour le service du midi avec des formules : Louisette pour l'entrée, le plat et le dessert, Jeannette pour le plat et le dessert et Huguette pour l'entrée et le plat. Au menu, une carte ramassée avec des plats traditionnels revisités avec une certaine créativité et une touche bistronomique.

Des classiques revisités

Lors de ma venue, l'entrée annoncée est un poireau vinaigrette. L'assiette est très belle, avec un beau camaïeu de vert, un jeu sur les textures et le visuel. Un régal pour se mettre en appétit. Je poursuis avec le poulet normand, servi avec des carottes, une purée de carotte, de la moutarde à l'ancienne et un pesto d'épinard. La viande est parfaitement cuite, tendre à souhait avec un bon jus corsé. L'ensemble est vraiment réussi, agréable au visuel comme au goût. La formule pour deux plats est à 24€. "Nous n'utilisons que des produits frais, français ou locaux, on porte une vraie attention à la provenance des produits", appuie Louise Ribordy, la gérante du restaurant. C'est elle qui a choisi d'ouvrir aussi le midi, pour proposer une formule pour tous plus abordable et "plus accessible". Le soir, la carte est plus développée et le concept des entrées à partager est toujours en place. L'occasion aussi de simplement grignoter autour d'un houmous ou d'un œuf Ajitsuke à la japonaise, normalement utilisé dans les ramens et la spécialité de la maison, et d'une riche carte des vins. Une qualité qui a aussi valu au restaurant d'être révélation gastronomique de l'année du Prix de l'accueil de la Ville de Rouen en 2024. Adresse à tester les yeux fermés.

Poulet normand avec ses légumes.

Pratique. ouvert du mercredi au samedi.35 rue Percière à Rouen. Tel : 07 44 95 43 41.