Bonne table à Rouen. Partage et détente à Midi La Cantine

Lancée à l'intérieur du magasin Le Producteur Local à Bois-Guillaume, le 9 avril, Midi La Cantine propose essentiellement des produits de la région. Les clients peuvent s'installer au fond du magasin sur trois tables alignées formant une seule et grande tablée dans une ambiance à la bonne franquette. On s'y sent comme à la maison. La proximité avec les voisins peut rebuter certains, mais c'est aussi l'intérêt de l'établissement : le partage et la convivialité.

Du producteur à l'assiette

Le menu du jour : gougères fromagères en entrée, galettes de lentilles corail, petits légumes et porc effiloché à la tomate en plat, et pour finir, un smoothie à la banane. C'est très réussi : les petits légumes sont fondants et savoureux, et le porc effiloché à la tomate apporte une vraie chaleur en bouche. Une assiette simple, mais pleine de goût, qui met en valeur les produits. La note finale défie toute concurrence : 15,90€ pour entrée, plat et dessert.

Petits légumes et porc effiloché.

L'établissement propose deux services, un à 12h15 et l'autre à 13h15 avec un menu unique qui change tous les jours, en fonction du réassort du magasin qui fonctionne comme une coopérative. "On maximise le circuit court", explique Isaline Lernon, qui cogère la cuisine. "Toutes nos bases de laitages, nos œufs, nos légumes, nos viandes viennent d'une ferme du coin." A l'exception de certains produits comme les agrumes, presque tout ce qui est cuisiné à Midi La Cantine provient des produits locaux du magasin. "On revalorise les produits en fin de vie, hier j'ai utilisé du pain rassis pour du gaspacho, on utilise aussi les légumes 'moches'." Un choix qui permet donc de tenir un menu aussi abordable, tout comme le fait de limiter les quantités de viande. Pour le menu de la semaine, "on va faire un peu d'asperges car elles sont de retour, de la blette aussi et des fraises", conclut Charles Perche, le deuxième chef de Midi La Cantine.

Pratique. 66 route de Darnétal à Bois-Guillaume. Ouvert en semaine uniquement le midi. 02 35 59 05 63.