Bonne table à Rouen. Des plats estivaux et originaux à Artefact

Le café-restaurant Artefact se situe en face de l'église Saint-Maclou de Rouen. Le matin, on peut venir prendre son petit-déjeuner et le midi, déjeuner à l'intérieur ou en terrasse. Si vous franchissez la porte, vous apercevrez un décor simple et épuré : des murs blancs et des poutres en bois apportant du cachet. Une banquette en bois assortie de coussins donne aussi un côté chaleureux à la salle.

Une carte qui change toutes les semaines

Le midi, la carte est courte et change toutes les semaines. Lors de ma venue, trois entrées étaient au menu : un pâté en croûte de volaille et citron confit ou un pâté en croûte végétarien, tous deux à 8,50€, et un gaspacho de maïs et spaghettis de courgettes au pesto à 8€. Du côté des plats, j'avais le choix entre un dos de cabillaud accompagné de moules et d'un bouillon à 19€ et une option végétarienne à 16€, nommée keshke syrien, composé de boulgour et sa sauce au yaourt, d'aubergines et betteraves rôties. En sucré, on peut prendre le dessert du jour ou des cakes et flans en vente dès le matin. Quand je suis venue déjeuner ce jour-là, les températures étaient élevées. Attirée par le keshke syrien, c'est ce que j'ai choisi, bien que je n'aime pas les betteraves. J'ai donc demandé à ne pas en avoir. Lorsque mon assiette est arrivée, j'ai découvert une aubergine grillée coupée en deux et posée sur un lit de boulgour mélangé à une sauce au yaourt. L'ensemble se mariait bien. Le côté grillé des légumes apportait de la gourmandise et la sauce, de la fraîcheur. Un plat très estival. J'ai ensuite poursuivi mon repas avec le dessert du jour à 9€, une glace au chai, un thé épicé, accompagné de fraises fraîches, de rhubarbe et d'un granola. Un dessert original avec un mélange de textures et saveurs agréable.

La version du keshke syrien d'Artefact.

A la tête d'Artefact, c'est Marie-Sophie René. "On mélange le côté bistrot avec des accords du monde qui ne sont pas courants." Et c'est une belle découverte !

Pratique. 3 place Barthélémy, Rouen. Ouvert du mardi au samedi dès 9h. Sans réservation.