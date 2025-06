Bonne table à Rouen. Le restaurant libanais Joubeil fidèle à ses saveurs orientales

Après 17 années au service de la gastronomie libanaise, le restaurant Joubeil à Rouen n'a pas perdu de sa superbe. Malgré la fermeture de sa deuxième adresse à la cathédrale, davantage portée sur la sandwicherie libanaise, le restaurant de la famille Mofleh rue des Augustins, a su garder son essence tout en modernisant son intérieur. Fini les couleurs chatoyantes, la salle a été largement épurée tout en apportant une touche d'élégance. Sur la carte, pas de grands changements.

Le mezzé "Tripoli". - Alexandre Leno

Le Mezzé, l'indéboulonnable de Joubeil

Le Mezzé reste roi. Un ensemble de plats servis dans une même assiette. Je choisis alors le mezzé "Tripoli" ; houmous, moussaka, falafel, kebbé, sambousik au fromage, et rikakat. Le tout est servi avec du pain pita, parfait pour saucer le houmous. Le mélange est frais, idéal pour l'été, et malgré tout assez copieux pour un repas du midi. Suffisamment pour refuser le dessert. En revanche la note, 23 euros, est légèrement onéreuse pour un seul plat. Le mieux étant de partager les mezzés, comme le veut la coutume et donc partager la note. Pour les plus gourmands, d'autres Mezzés proposent même des brochettes de kefta et de taouk avec la même base. Le Mezzé "c'est la découverte et le partage", déclare Florent Georges, gérant par intérim de l'établissement. "Les gens sont habitués à ce que l'on fait donc nous n'avons pas bouleversé la carte, assume le manager, il y a une certaine qualité et c'est pour ça que les gens viennent, pour la nourriture et j'espère un peu pour nous." Le restaurant propose également une partie traiteur en plus de ses possibilités de plats à emporter via les applications internet. Par ailleurs, depuis la fermeture il y a deux ans du Joubeil Cathédrale, le Joubeil rue des Augustins propose une formule déjeuner avec sandwich du lundi ou vendredi uniquement le midi.

Pratique. 52 Rue des Augustins. Ouvert 7 jours sur 7 de 12h à 14h et le soir de 19h à 22h. Réservation au 06 42 47 95 85.