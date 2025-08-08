En ce moment LALALOVE YOU BB BRUNES
Travaux. La N12 est fermée jusqu'à fin août entre Saint-Denis-sur-Sarthon et Lalacelle

Société. La N12 qui relie Rennes à Paris est en travaux entre Saint-Denis-sur-Sarthon et Lalacelle (Orne). Elle sera fermée à la circulation du 11 au 29 août. Des déviations sont mises en place.

Publié le 08/08/2025 à 14h10 - Par Simon Lebaron
Travaux. La N12 est fermée jusqu'à fin août entre Saint-Denis-sur-Sarthon et Lalacelle
La N12 est fermée du 11 au 29 août pour des travaux d'entretien de la chaussée. - Illustration

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) réalise des travaux de remplacement d'une buse (dite du bas-Crochet) et d'entretien de la chaussée de la N12 sur les communes de Lalacelle, Gandelain et Saint-Denis-sur-Sarthon, depuis le 15 juillet. A partir de lundi 11 août, cet axe, qui relie Paris à Rennes, sera entièrement fermé aux véhicules entre Lalacelle et Saint-Denis-sur-Sarthon. La Dirno met en place des déviations par les routes départementales 909, 908 et 438.

Des perturbations jusqu'en octobre

Les automobilistes pourront à nouveau emprunter la N12 à la rentrée, dès le 29 août. Sur la portion à 2x2 voies, la voie de gauche dans le sens Paris-Rennes sera neutralisée pour permettre le basculement de la circulation sur cette voie dans le sens inverse, jusqu'au 15 septembre. La Dirno mettra ensuite en place un alternat de circulation, uniquement de nuit de 20h à 6h, jusqu'à la fin prévue du chantier, le 10 octobre.

