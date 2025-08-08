Travaux. La N12 est fermée jusqu'à fin août entre Saint-Denis-sur-Sarthon et Lalacelle

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) réalise des travaux de remplacement d'une buse (dite du bas-Crochet) et d'entretien de la chaussée de la N12 sur les communes de Lalacelle, Gandelain et Saint-Denis-sur-Sarthon, depuis le 15 juillet. A partir de lundi 11 août, cet axe, qui relie Paris à Rennes, sera entièrement fermé aux véhicules entre Lalacelle et Saint-Denis-sur-Sarthon. La Dirno met en place des déviations par les routes départementales 909, 908 et 438.

Des perturbations jusqu'en octobre

Les automobilistes pourront à nouveau emprunter la N12 à la rentrée, dès le 29 août. Sur la portion à 2x2 voies, la voie de gauche dans le sens Paris-Rennes sera neutralisée pour permettre le basculement de la circulation sur cette voie dans le sens inverse, jusqu'au 15 septembre. La Dirno mettra ensuite en place un alternat de circulation, uniquement de nuit de 20h à 6h, jusqu'à la fin prévue du chantier, le 10 octobre.