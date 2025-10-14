En ce moment Ordinary Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Des élèves de Cagny découvrent les studios de Tendance Ouest

Education. Une classe de l'école de Cagny, près de Caen, est venue visiter les locaux de Tendance Ouest à Caen lundi 13 octobre.

Publié le 14/10/2025 à 08h57 - Par Lilian Fermin
Caen. Des élèves de Cagny découvrent les studios de Tendance Ouest
Des élèves de Cagny ont découvert le métier de journaliste et les locaux de Tendance Ouest.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Lundi 13 octobre, une classe de CM1/CM2 de l'école de Cagny s'est rendue dans les studios de Tendance Ouest, à Caen, afin de découvrir le métier de journaliste. Curieux et passionnés, les élèves travaillent en ce moment sur la presse écrite, et notamment sur la conception d'une Une de journal et d'un article.

Après avoir posé de multiples questions sur le métier, ils ont pu assister en direct au journal de midi, présenté depuis Caen. Puis, certains se sont essayés à l'exercice devant le micro, évoquant des sujets tels que l'actualité de l'équipe de France de football ou la mise en vente des premières places pour le festival Beauregard. Désormais, nous passons le flambeau : c'est à eux d'écrire un article sur cette sortie scolaire !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Des élèves de Cagny découvrent les studios de Tendance Ouest
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple