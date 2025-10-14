Caen. Des élèves de Cagny découvrent les studios de Tendance Ouest

Lundi 13 octobre, une classe de CM1/CM2 de l'école de Cagny s'est rendue dans les studios de Tendance Ouest, à Caen, afin de découvrir le métier de journaliste. Curieux et passionnés, les élèves travaillent en ce moment sur la presse écrite, et notamment sur la conception d'une Une de journal et d'un article.

Après avoir posé de multiples questions sur le métier, ils ont pu assister en direct au journal de midi, présenté depuis Caen. Puis, certains se sont essayés à l'exercice devant le micro, évoquant des sujets tels que l'actualité de l'équipe de France de football ou la mise en vente des premières places pour le festival Beauregard. Désormais, nous passons le flambeau : c'est à eux d'écrire un article sur cette sortie scolaire !