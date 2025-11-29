People. "Je vais pleurer" : Anne Roumanoff craque en évoquant son ex-mari producteur normand, Philippe Vaillant, disparu cette année

L'humoriste Anne Roumanoff avait annoncé en juillet la mort de son ex-mari, Philippe Vaillant, figure incontournable du spectacle et producteur originaire de Fécamp (Seine-Maritime). Cet été, celui qui a accompagné sa carrière pendant plus de vingt ans s'est éteint à l'âge de 70 ans, des suites d'une maladie.

Mariés de 1994 à 2018, ils avaient eu ensemble deux filles, Alice et Marie.

Obsèques en Normandie : un dernier adieu dans sa ville natale

La famille de Philippe Vaillant avait confirmé que la cérémonie aurait lieu mercredi 9 juillet 2025, en l'église Sainte-Trinité de Fécamp, la ville où il était né.

Un retour symbolique dans cette commune côtière qu'il n'a jamais reniée et qui a façonné son identité. C'est là, en Normandie, qu'il a été inhumé, entouré des siens et de nombreuses personnalités du monde artistique.

"Je vais pleurer" : Anne Roumanoff craque en direct

Invitée de Mesdames Médias, Anne Roumanoff ne s'attendait visiblement pas à revivre ce moment douloureux. Lorsqu'on l'interroge sur son divorce et les épreuves traversées ces derniers mois, elle marque un silence, avant de laisser tomber : "Je ne sais pas… Mon ex-mari est mort cet été, ça a été un choc."

L'émotion la submerge. La journaliste tente de la rassurer, mais l'humoriste ne parvient pas à retenir ses larmes.

Elle confie alors la difficulté d'un deuil particulier : "Quand on est veuve, on est veuve de quelqu'un avec qui on était. Là, c'est différent…"

Elle évoque aussi ce paradoxe très fréquent : un entourage très présent au début, puis plus rare au fil des mois.

L'humour comme armure : comment Anne Roumanoff tente de se reconstruire

A 60 ans, Anne Roumanoff rappelle que derrière le rire se cache souvent une hypersensibilité :

"Tous les humoristes sont très sensibles. L'humour, pour moi, c'est un mode de survie. Je souffre d'abord, et je fais de l'humour après."

Une manière de continuer à avancer malgré la disparition d'un homme qui a compté dans sa vie personnelle comme dans sa carrière.