Vélolib à Caen la Mer. Le réseau Twisto en implante de plus en plus dans l'agglomération

En cette année 2026, Twisto, le réseau de mobilités de la ville de Caen, ouvre de nouvelles stations de Vélolib. L'offre a explosé ces dernières années pour suivre une demande qui n'a fait que grimper. Depuis la reprise du réseau par le groupe RATP Dev, aux dépens de Keolis, le parc Vélolib est passé de 50 stations à 76 aujourd'hui. Les acteurs étaient réunis ce mercredi 21 janvier à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, pour présenter l'étendue de ce dispositif.

30 000 utilisateurs quotidiens

Afin de suivre une demande croissante sur l'utilisation des Vélolib, Caen la Mer et RATP Dev, exploitant du réseau Twisto, ont dû rapidement réfléchir à une expansion du service : "En 2024, un vélo faisait un déplacement par jour. Aujourd'hui, on tourne autour des sept par jour", explique Nicolas Joyau, président de la communauté d'agglomération. Des chiffres qui peuvent faire tourner la tête, car depuis un an, "570 000 trajets ont été réalisés, pour une distance totale de 2,15 millions de kilomètres", ajoute Jean-Baptiste Tailleux, directeur du groupe RATP Dev Caen la Mer. Pour ce qui est du profil des usagers les plus fréquents : 70% d'entre eux ont moins de 30 ans.

Le succès est tel que des stations pouvant accueillir jusqu'à 20 Vélolib sont totalement vidées. Exemple ici, place de la Résistance, avenue du Six juin. - Léo Besselievre

"Equilibrer les mobilités et d'éviter les voitures seules"

L'objectif de Caen la Mer avec cette expansion du service Vélolib est "d'équilibrer les mobilités et d'éviter les voitures seules, en proposant des solutions de mobilités pratiques", dit Nicolas Joyau. Le réseau de bus et tramway est en effet également en expansion, avec la nouvelle ligne qui rentrera bientôt dans sa phase de travaux. Les correspondances sont proches entre un arrêt de bus/tram et une station de Vélolib. L'arrivée de nouvelles voies cyclables sur Caen et son agglomération est également un facteur favorable à l'expansion de ce service.

Un service simple qui plaît, qu'importe la météo

Pour Jean-Baptiste Tailleux, ce service rencontre un franc succès par la simplicité de celui-ci : "l'application en poche, vous pouvez déverrouiller un Vélolib en un coup de pouce". De plus, le service est aussi bien utilisé par grand soleil que par temps de pluie, "par les étudiants qui font l'aller-retour jusqu'à l'université, ou par les personnes qui décident d'aller au travail à vélo" ajoute le directeur de RATP Dev Caen la Mer. Enfin, des stations ont également été ajoutées sur la côte, entre Ouistreham et Lion-sur-Mer, pour profiter d'une balade en mer avec ces vélos à assistance électrique.

Le succès des Vélolib à Caen pourrait venir de leur simplicité d'utilisation. - Léo Besselievre