Rouen. Deux hommes de 21 et 22 ans interpellés après une tentative d'effraction dans un restaurant

Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 janvier, les policiers de la Brigade anticriminalité sont mobilisés pour intervenir à Rouen vers 4h, pour des "dégradations volontaires en réunion", indique la police. Deux hommes ont été interpellés.

Les parties communes accessibles

Cette nuit-là, les policiers ont reçu un signalement indiquant que deux suspects tentaient de forcer l'accès arrière d'un restaurant rue de la Maladrerie à Rouen. Arrivés sur place, les policiers constatent que la porte a été forcée et présente des "bris de barillet", de "résidus de briques au sol et des traces de coups", poursuit la police qui indique que l'accès aux parties communes était ouvert. Les policiers pénètrent donc dans l'immeuble et interpellent deux hommes de 21 et 22 ans à l'intérieur, "éclairés par la lampe de leur téléphone". Lors de la palpation de sécurité, l'un d'eux avait sur lui un tournevis plat, qui aurait, selon la police été utilisé pour l'effraction.

Les deux hommes ont été interpellés pour dégradation volontaire en réunion et ont été ramenés au poste de police.

Une procédure est en cours et "des constatations matérielles ont été faites sur la porte endommagée".