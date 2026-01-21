En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Manche. Nouvelle nuit agitée à prévoir : la préfecture maritime lance l'alerte

Environnement. Des rafales de vent devraient se poursuivre une partie de la journée du mercredi 21 janvier. La préfecture maritime appelle à la prudence le long du littoral.

Publié le 21/01/2026 à 12h23 - Par Julien Rojo
Une nouvelle nuit agitée se prépare sur les côtes normandes.  - La Manche Libre

Une nouvelle nuit agitée se prépare sur les côtes normandes. La préfecture maritime alerte sur des vents violents attendus dans la soirée du mercredi 21 janvier jusqu'au jeudi 22 janvier dans la nuit. Météo France a placé la journée en vigilance jaune sur la Manche et le Calvados. Des vents de force 7 sur l'échelle de Beaufort sont attendus sur le nord du Cotentin. Des rafales à 90km/h sont prévues dans l'après-midi à La Hague. Il est prévu 80km/h à Granville, selon Météo France. Ces vents devraient s'intensifier jusqu'à une force 8 localement, et puis se réduire progressivement par l'est en fin d'après-midi.

Renforcement des vents prévu jusqu'à vendredi 23 janvier

Ces vents et la pluie devraient ralentir, mais rester présents, jeudi 22 janvier. Les rafales devraient à nouveau s'intensifier vendredi 23 janvier : des souffles à 85km/h vont déferler sur la pointe du Cotentin à Gatteville-le-Phare.

"La zone de la baie de Somme à la frontière belge sera concernée par un vent de secteur sud à sud-est force 7 sur l'échelle de Beaufort avec des rafales", note la préfecture. Les autorités s'attendent à un ralentissement des vents au cours de la journée, elles appellent toutefois à la prudence. En cas de problème, il faut contacter les secours au 196 ou le canal 16 du système VHF.

