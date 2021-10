Prévision Météo Normandie : vendredi 24 août, pluie et vent

Vendredi 24 août 2012

Le matin, quelques éclaircies devraient être présentes sur le département de la Manche, de belles éclaircies sur le Calvados, le Bessin et l'ensemble de l'Orne.

Les températures, fraiches, de 11° à 23°.

L'après-midi, c'est de la pluie qui est prévue sur le département de l'Orne (plus légère sur le région d'Argenta) et de la Manche.

Des pluies éparses pour le Calvados.

Le vent se renforce, il soufflera de sud-ouest sur le Perche à une moyenne de 20 kms/h et des rafales de 65 kms/h. Sur le reste l'Orne, sud-sud-ouest de 20 à 30 kms/h. Sur le Calvados, sud-sud-ouest à une moyenne de 30 kms/h, un peu plus fort sur les côtes du Bessin : 35 kms/h. Dans le sud Manche et la Baie du Mont-Saint-Michel, le vent soufflera de Sud à une moyenne de 35 kms/h comportant des rafales atteignant 55 kms/h. Sur Cherbourg et le nord Cotentin, vent de sud à une moyenne de 35 kms/h.

Samedi 25 août :

Averses au programme de la Manche, du calvados et de l'Orne.