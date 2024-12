Tempête Darragh. Interventions des pompiers, rafales de vent à 160km/h, foyers sans électricité… Le bilan provisoire en Normandie

Le vent a soufflé très fort en Normandie, avec le passage de cette tempête Darragh. Ce samedi 7 décembre, de très fortes rafales ont été recensées dans la région : 160km/h à Barneville, 148km/h à Granville, 126km/h au Havre, 120km/h à Port-en-Bessin… L'entièreté de la région reste d'ailleurs en vigilance jaune vent violent le lendemain, dimanche 8 décembre. Avec les importantes chutes d'eau, les cinq départements sont aussi placés en alerte jaune pluie-inondation.

Près de 250 interventions dans la région

Avec ce vent, forcément, d'importants désagréments sont recensés : dans la Manche par exemple, plusieurs routes du réseau secondaire sont impraticables, en raison de chutes d'arbres. Des morceaux de toitures ou encore des fils électriques se sont envolés dans toute la région.

A 7h ce matin, les pompiers de la Seine-Maritime comptabilisaient 125 interventions liées à la tempête. Dans l'Eure, le Sdis, Service départemental d'incendie et de secours, en compte une trentaine. En fin de soirée la veille, le bilan était de 89 dans la Manche, 20 dans le Calvados, et 5 dans l'Orne, visiblement plus épargné.

Certains ont également passé la nuit sans électricité. La préfecture de la Manche évoquait, vers minuit, un total de 3 000 à 4 000 foyers sans courant. Les services sont mobilisés pour rétablir la situation.

Enfin, pour rappel, aucun train ne circule sur les rails normands ce week-end. La SNCF avait pris la décision, dès vendredi 6 décembre, de suspendre toutes ses lignes par précaution. Les trains devraient rouler à nouveau, si les conditions le permettent, lundi 9 décembre au petit matin.