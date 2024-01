Météo. Coup de vent Isha : des rafales atteignant 105 km/h attendues

Après la neige et le verglas, voilà que le vent fait son apparition. Baptisée Isha, une dépression chasse la vague de froid ambiant présente depuis deux semaines, et apporte de grosses rafales de vent, ce dimanche 21 janvier. Ce matin, une rafale à 70 km/h a été enregistrée à Carteret dans la Manche, alors que le plus fort est à venir en soirée. Selon Météo France, les rafales pourraient atteindre 105 km/h sur la pointe du Cotentin la nuit prochaine, et dépasser les 80 km/h dans les terres.

Des vigilances différentes

Si tous les départements normands sont à un moment donné placés en vigilance jaune vent violent, tous le sont à des horaires bien précis. Pour la Manche, l'alerte débute à 15h et se termine lundi à 18h. Dans le Calvados, début des hostilités à 17h, jusqu'à 18h le lendemain.

L'Orne est concernée de 19h ce dimanche à 13h lundi, tandis que l'alerte début à la même heure pour la Seine-Maritime, mais se conclut à midi. Puis entre 16h et 18h, la Seine-Maritime sera de nouveau placée en vigilance jaune. Dans l'Eure enfin, c'est de 21h ce soir à midi lundi.

Passage à l'orange ?

A noter évidemment que ces vigilances sont issues du bulletin de Météo France publié à 6h ce matin, et que les conditions sont amenées à évoluer. D'ailleurs, la chaîne météorologique précise que la Manche et le Bessin seront notamment vivement touchés, n'excluant pas "un passage en vigilance orange en cas d'aggravation de la prévision", tempérant le tout car cela "reste peu probable en l'état."