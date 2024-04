Alerte météo. Nouveau coup de vent sur la région Normandie

Après un week-end à l'ambiance estivale, un nouveau coup de vent frappe la région Normandie ce lundi 15 avril. Et ça devrait souffler fort, en témoignent les rafales atteignant les 105km/h qui sont annoncées au Tréport cet après-midi. Mais aussi jusqu'à 80km/h dans le Cotentin, ou encore 75km/h à Mortagne-au-Perche, dans les terres.

Vigilance jaune

Conséquence, les cinq départements normands sont en alerte jaune vent violent. La Manche l'est déjà, et ce jusqu'à minuit. C'est à partir de 10 heures pour l'Eure, le Calvados et la Seine-Maritime, jusqu'à 20 heures. L'Orne est concerné dès 11 heures, et moins longtemps, puisque le département repasse dans le vert à 18 heures.

Pour le moment, aucune alerte jaune n'est annoncée pour la journée de mardi, bien que Météo France prévoie toujours une présence renforcée du vent. A noter que trois départements sont eux en alerte orange à cause de ce coup de vent : la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord.