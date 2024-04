Alerte météo. Vigilance orages et vent : quatre départements concernés en Normandie

Le printemps est arrivé, le changement d'heure a eu lieu, mais tout porte à croire que les beaux jours ne sont pas encore là. Si le temps est maussade aujourd'hui, ce devrait être pire demain, jeudi 4 avril. Météo France place quatre départements normands en vigilance jaune aux orages.

La Manche et le Calvados sont les premiers concernés en pleine nuit, dès 3h du matin. Jusqu'à 8h pour le département le plus à l'ouest de la Normandie, et jusqu'à 10h pour le Calvados. Des orages qui se décalent ensuite dans l'ex Haute-Normandie à partir de 7h. Alerte jaune de mise jusqu'à 10h en Seine-Maritime, et jusqu'à midi dans l'Eure.

Attention aussi au vent

Météo France place également deux départements en vigilance jaune vent violent et prévoit de fortes rafales. Entre 5h et 9h pour la Manche et entre 6h et 10h pour le Calvados.

En conclusion, prévoyez de la pluie et du vent dès ce soir, et tout au long de votre jeudi.