Prudence, le vent souffle ce samedi 21 décembre en Normandie. Météo France a placé quatre départements en vigilance jaune pour vent. Il s'agit de la Manche, du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime.

Les vigilances se poursuivent dimanche 22 décembre

Dimanche 22 décembre, Météo France place la Manche en vigilance orange pour vent et en jaune pour orages. Le Calvados, la Seine-Maritime, l'Orne et l'Eure sont quant à eux placés en vigilance jaune pour vent et orages.

Restez vigilants dans vos déplacements.