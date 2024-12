Manche. Vigilance jaune pour vent : La préfecture maritime rappelle les bons gestes à adopter

Un avis de grand frais "à coups de vent" pour la façade Manche, mer du Nord est prévu à compter de ce samedi 21 décembre en milieu de journée et jusqu'au lundi 23 décembre dans la matinée. La Manche a donc été placée en alerte jaune pour vent ce samedi 21 décembre par Météo France.

Lire aussi. Normandie. Nouveau coup de vent annoncé ce week-end, la vigilance jaune déclenchée sur deux départements

Eviter les sur-accidents

Dans ce contexte, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle les mesures de prudence à adopter en cas d'alerte météo, "pour éviter les sur-accidents qui risqueraient d'entraîner des interventions délicates de la part des moyens de secours coordonnés par les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Jobourg et Gris-Nez".

Etre attentif aux bulletins d'alerte

Il est "important d'être attentif aux bulletins d'alerte émis sur dépassement de seuils (BMS) et alertes vagues-submersion émises par Météo France", assure la préfecture maritime. Pendant ces différentes alertes, "il est recommandé de reporter les sorties à la mer, de ne pas aller contrôler son mouillage pendant l'alerte mais de le faire avant et après ou encore d'être attentif aux messages des préfectures de département concernant les déplacements le long du littoral", poursuit-elle.

La préfecture maritime recommande également aux propriétaires d'embarcations, de se rapprocher des gestionnaires des zones de mouillage et d'équipements légers pour connaître la conduite à tenir pour sécuriser leurs biens, et faciliter ainsi la coordination des actions. Enfin, elle préconise de préparer ses sorties, vérifier ses équipements, prévenir ses proches et d'avoir un moyen de communication sur soi.

"En cas d'urgence en mer, contactez les CROSS au 196 ou sur VHF canal 16", conclut-elle.