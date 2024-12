Manche. Le département sera placé en vigilance orange pour vent dimanche, la préfecture appelle à la prudence

Prudence dans vos déplacements. Dimanche 22 décembre, le département de la Manche va être placé en vigilance orange vent par Météo France à partir de 10h. Cet un épisode de vents violents est attendu dans la journée jusqu'à 16h.

Les bons gestes à adopter

Face à cet épisode météorologique, le préfet de la Manche appelle chacun à la plus grande prudence et recommande aux automobilistes et aux usagers de respecter les consignes suivantes : limitez vos déplacements, réduisez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou un attelage sensible aux effets du vent. Évitez également de circuler à pied ou en voiture en bord de mer.

Si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées. N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas des fils électriques tombés au sol. Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés, installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments et respectez les interdictions de circulation, notamment sur les ponts.

Pour les habitants du bord de mer ou le long d'un estuaire

Le département s'adresse également aux habitants du bord de mer ou de l'estuaire. Il est conseillé de fermer les portes, fenêtres et volets en front de mer, de protéger vos biens susceptibles d'être inondés ou emportés, de prévoir des vivres et du matériel de secours, de surveiller la montée des eaux et de vous tenir informé auprès des autorités.

Ne pas prendre la mer

Enfin, le département manchois conseille aux plaisanciers de ne pas prendre la mer ni de pratiquer de sport nautique. Pensez à vérifier l'amarrage de votre navire et l'arrimage du matériel à bord. Ne laissez rien à bord qui pourrait provoquer un sur-accident. Si vous êtes professionnel en mer, évitez également de prendre la mer, soyez prudent si vous devez sortir et, si vous êtes à bord d'un bateau, portez vos équipements de sécurité, tels que votre gilet de sauvetage.

