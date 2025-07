Le Havre. Le Water-Polo Summer Tour débarque sur la plage

Le Water-Polo Summer Tour débarque sur la plage du Havre, dimanche 3 août de 14h à 18h.

Cette tournée estivale, initiée par la Fédération française de natation, vise à faire découvrir cette discipline dans une ambiance conviviale et ludique, en installant des terrains éphémères sur les plages et plans d'eau dans toute la France. A cette occasion, le Club nautique havrais (CNH) installera un terrain de beach water-polo dans la zone de baignade, au niveau des Bains Maritimes. Des démonstrations ainsi que des initiations accessibles à tous sont prévues tout au long de l'après-midi. La participation est gratuite, il suffit juste d'apporter votre maillot de bain.

Bains Maritimes

Pour profiter pleinement des joies du nautisme sur la plage du Havre durant l'été, les Bains Maritimes mettent à disposition des vestiaires, des douches chaudes, des sanitaires et le prêt de matériels pour les personnes à mobilité réduite. La location de matériels nautiques (kayaks, stand-up paddles), des initiations gratuites (kayak, à la nage en mer, au paddle, au longe-côte et sauvetage en mer) et des sorties voile en mer avec skipper sont également proposées.