Loisir. Villedieu-les-Poêles s'anime avec un grand marché d'art

Pour la troisième année consécutive, la cité des métiers d'art manchoise accueille un marché d'art dimanche 10 août. 160 exposants seront réunis dans le centre-ville de Villedieu-les-Poêles pour présenter des expositions et des démonstrations de leurs pratiques. De nombreux domaines sont à retrouver, voire à découvrir, de la photographie au travail du bois en passant par la peinture ou la vannerie.

En plus des exposants, la journée sera rythmée par différentes animations avec une accordéoniste qui déambulera à travers la ville pour faire chanter les visiteurs, ou un groupe de jazz anglais. Les enfants ne sont pas oubliés et pourront profiter d'un stand maquillage et d'une structure gonflable.