Villedieu-les-Poêles. Deux nouvelles cloches fondues chez Cornille-Havard pour Notre-Dame de Paris

La cathédrale Notre-Dame de Paris rouvre dans 50 jours, le 8 décembre. Si les artisans sur le chantier s'activent, c'est aussi le cas dans certaines entreprises qui participent de plus loin à cette restauration. Vendredi 18 octobre, la fonderie Cornille-Havard, installée à Villedieu-les-Poêles, a fondu deux nouvelles cloches. Elles ont vocation à rejoindre Notre-Dame de Paris, pour sonner la Consécration lors des futures messes. Elles vont retrouver là-bas une autre cloche sourdine, celle des Jeux olympiques de Paris 2024, déjà fondue dans la Manche.

Les deux cloches vont sonner en Fa#4 et en Sol#4. Elles vont mesurer 502mm et 441mm, et pèseront 80kg et 50kg.