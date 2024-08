JO 2024. Au Stade de France, les champions olympiques sonnent une cloche fabriquée dans la Manche

Elle est au bord de la piste d'athlétisme et elle était aussi présente pour le rugby à sept au Stade de France. La cloche sonnée par les athlètes champions olympiques, initiative mise en place par Paris 2024 dans le but de faire perdurer l'esprit olympique après les Jeux, est manchoise.

La cloche a été fabriquée à Villedieu-les-Poêles par la fonderie Cornille Havard.

La cloche a en effet été fabriquée par l'incontournable fonderie Cornille Havard à Villedieu-les-Poêles. C'est une commande de Paris 2024 qui a été faite à l'entreprise dont le premier atelier a été construit en 1865. Le directeur de l'entreprise Paul Bergamo ne cache pas sa fierté d'avoir participé à ce projet. "Des gens ne nous connaissaient pas et à travers cette cloche, ils ont envie de venir de nous voir et nous rencontrer, et visiter notre atelier, c'est toujours positif", confie Paul Bergamo. "Cette cloche, malgré tous nos accessoires dans notre société ultra-connectée d'aujourd'hui, a toujours vocation à être un signal qui fédère et qui marque les événements importants donc je m'en réjouis."

"La cloche sonne de manière simple, immédiate et instinctive"

Le cahier des charges pour réaliser cette cloche dans un stade a bien sûr été différent de la fabrication d'une cloche dans une cathédrale : "Il fallait que la cloche soit entendue par le public sans devenir assourdissante, qu'elle soit sonnée par les athlètes de manière simple, immédiate et instinctive, et qu'elle marque tous ces records dans ces jeux de Paris 2024", ajoute le directeur de l'entreprise.

Les athlètes champions olympiques font sonner la cloche une fois titrés. - Capture Francetvsport

Direction Notre-Dame de Paris

Après les Jeux paralympiques, la cloche doit être installée dans la cathédrale Notre-Dame dans le cadre de sa réhabilitation. Elle devrait être installée dans l'une des tours de l'édifice. Le son de la victoire olympique pourra ainsi être entendu dans la capitale pour des décennies à venir.

Les projets de la fonderie

La fonderie Cornille Havard fait le plein de projets en France et à l'international. Elle termine la restauration des cloches et équipements mécaniques de Notre-Dame de Paris. Elle a aussi une cloche de cinq tonnes pour l'abbaye royale de Fontevraud dans le Maine-et-Loire, ainsi que des projets dans la région Normandie. L'entreprise doit aussi livrer trois cloches au Vietnam, à Kinshasa en République démocratique du Congo ou encore à Mossoul en Irak.

