JO 2024. Saut d'obstacles individuel : le Manchois Julien Epaillard en tête après les qualifications

C'est fait ! Julien Epaillard, originaire de Tollevast près de Cherbourg, s'est qualifié facilement, lundi 5 août dans l'après-midi, à Versailles, à l'occasion des qualifications du saut d'obstacles des Jeux olympiques de Paris 2024.

Deux Français en finale

Accompagné de Dubaï du Cèdre, le cavalier manchois, médaillé de bronze vendredi 2 août lors de l'épreuve de saut d'obstacles par équipes, a même terminé à la première place avec le meilleur temps et fait partie des 30 qualifiés pour la finale. C'est un espoir de médaille. Le Français a devancé les Irlandais Shane Sweetnam et Daniel Coyle. Au total, deux cavaliers tricolores se sont qualifiés pour la finale qui aura lieu mardi 6 août à partir de 10h : Julien Epaillard et Simon Delestre. C'est en revanche terminé pour Olivier Perreau.