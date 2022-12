[Vidéo]. Trois cloches créées dans la Manche vont s'envoler en Irak

Un morceau de Normandie va être utilisé pour la reconstruction de la ville de Mossoul en Irak. La fonderie Cornille-Havard a fondu trois cloches qui viendront prendre place dans l'église du couvent Notre-Dame-de -'Heure, partiellement détruit par l'État islamique. Les artisans de Villedieu-les-Poêles ont démoulé les cloches Gabriel, Michel et Raphaël lundi 5 décembre.

Rythmer la vie quotidienne

Les trois cloches portent des noms d'archanges, qui parlent à toutes les religions monothéistes. "On n'est pas du tout dans un projet identitaire. On est dans un projet qui vise à rassembler et non pas diviser", explique Paul Bergamo, le directeur de la fonderie Cornille-Havard. Il poursuit : "Cette église, au centre du vieux Mossoul, rythme la journée pour tout le monde, pas uniquement pour les chrétiens. Elle sert aussi à rythmer la vie quotidienne des gens du quartier." Il s'est rendu sur place et a pu voir que la reconstruction de cette église, "ce sont des gens multiconfessionnels, qui travaillent ensemble avec le sourire et qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes pour reconstruire". Il ajoute que fondre des cloches est un signe de temps de paix, ce sont plus des canons qui sont fondus en temps de guerre.

Des finitions à terminer

Quand une cloche est démoulée : "Les cloches quand elles sortent, elles sont déjà très proches de la cloche livrée, mais il y a un petit peu de finitions, un petit peu de polissages, de ciselages et un petit peu d'accordages", détaille le directeur. Il y a aussi tout l'équipement pour que les cloches sonnent à mettre en place : les électroaimants pour la sonnerie dirigée par un minuteur électrique, mais aussi un système manuel, en cas de coupure de courant à Mossoul.

Cloche Raphaël Impossible de lire le son.

Pour accorder une cloche, il faut prendre en compte deux critères : "Le diamètre, c'est-à-dire la taille de la cloche, plus la cloche est grosse et plus elle sonne grave et le rapport entre le diamètre et l'épaisseur. A taille égale, plus elle est épaisse et plus elle sonnera aiguë", précise Paul Bergamo. Une fois la cloche démoulée, il faut enlever du métal à certains endroits pour ajuster le son. L'accordage se fait aussi par rapport aux deux autres cloches.

A quoi ressemblent les cloches ?

Les cloches ont des motifs et des inscriptions communes, car elles viennent de la même coulée. Il y a dessus un relief de Notre-Dame-de-l'Heure, la date de fabrication, le nom de Mossoul, l'emblème de l'ordre des dominicains, propriétaire de l'église, et la phrase "Le verbe s'est fait chaire". Il existe aussi deux éléments qui rappellent les anciennes cloches du couvent : les armoiries de l'impératrice Eugénie, qui avait donné l'horloge du couvent, et une frise de décor XIXe siècle. Ces cloches ont aussi été financées par l'Unesco.