Rouen. Pour lutter contre la chaleur, ils profitent de l'air climatisé des salles de cinéma

Les températures s'envolent à Rouen. Ce mardi 1er juillet, Météo France affiche 36°C à Rouen. Alors pour faire face à la chaleur dans la ville, certains habitants ont décidé d'aller au cinéma. L'occasion aussi pour eux de profiter des prix réduits à l'occasion de La fête du cinéma qui s'étend jusqu'au mercredi 2 juillet.

Echapper à la chaleur

"J'ai voulu aller au cinéma pour être au frais et pour me détendre", confie Mathis Backert qui est venu au cinéma Pathé des Docks 76 à Rouen. Arrivé sur place, il a d'ailleurs eu une bonne surprise : "Comme c'est la Fête du cinéma, c'est un peu moins cher", indique-t-il en souriant. Et il n'est pas le seul à avoir eu envie de profiter de la fraîcheur des salles. "Il fait chaud dehors donc venir ici permet d'échapper à la chaleur chez nous, renchérit Isabeau Bonidan. En plus en ce moment, il y a des films sympas à voir. Moi j'ai eu envie d'aller voir Dragons", ajoute-t-elle.

"Toutes les salles sont climatisées"

"Vu que les salles sont climatisées, ça fait du bien d'être au frais", assure Colin Bostel, venu lui aussi au cinéma Pathé de Rouen. "Et ça fait d'autant plus plaisir quand on n'a pas de ventilateur chez soi", explique-t-il. "Comme il fait chaud aujourd'hui, entre le cinéma et la piscine, j'ai opté pour le Septième art", relate Benjamin Taurin qui sortait tout juste de sa séance. "Je suis allé voir F1, le film sur la formule 1, c'était très bien et même plus intéressant que ce que j'imaginais", révèle-t-il.

Une chose est sûre, en pleine vague de chaleur, les activités en intérieur, surtout celles bénéficiant de la climatisation, s'imposent et sont privilégiées.