Rouen. Comment gérer les fortes chaleurs ? Des pharmaciens donnent leurs conseils

Si la Normandie devrait échapper à la canicule, la vague de chaleur en provenance du sud semble tout de même remonter sur la région, ce mardi 30 juillet. C'est la journée la plus chaude de la semaine en Normandie selon Météo France avec des températures qui vont dépasser les 35 degrés par endroits en Seine-Maritime. Mais prudence, le soleil peut s'avérer dangereux en ces périodes de fortes chaleurs. "Il faut bien s'hydrater quel que soit l'âge et bien se protéger du soleil", prévient Youssouf Badru, pharmacien à Rouen. "Bien mettre la crème solaire, protection totale si possible… on oublie les risques, avec l'UV on peut avoir des brûlures voire développer un cancer de la peau", alerte le professionnel. En effet, plus de 80% des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive au soleil d'après la Ligue contre le cancer.

• Lire aussi. Plaine de Caen. La préfecture alerte sur le risque d'incendie

Surveiller les aînés

S'il est important de se protéger du soleil, il est tout aussi recommandé de se prémunir de la chaleur. Les personnes âgées sont celles qui restent les plus vulnérables. "Il faut surveiller les aînés, essayer d'appeler régulièrement ou au mieux rester avec eux." Car les fortes chaleurs peuvent entraîner des complications pour la santé. "Les malaises par exemple sont très fréquents dans une période pareille, il y a des risques d'augmentation de la tension pour les personnes qui ont des tensions mal contrôlées", explique Youssouf Badru.

• Lire aussi. Le Havre. Total : des infrastructures souffrent de la chaleur

"Sortir tôt le matin, et tard le soir", recommande de son côté Elodie Marande, pharmacienne à Rouen sur l'avenue Jacques Cartier. Sa pharmacie des Quais de Seine propose d'ailleurs quelques initiatives, "on a une résidence senior qui propose d'accueillir des personnes pour venir se rafraîchir par exemple, c'est une idée comme une autre".

La vague de chaleur doit laisser place à un épisode orageux à partir de jeudi 1er août. Tous les départements normands ont été d'ailleurs placés en vigilance jaune pour orage dès aujourd'hui, à partir de 16h pour l'Orne et le Calvados.