Rouen. Hydratation, aération, alimentation… Les conseils d'un professionnel de santé pour faire face à la canicule

Alors que l'été vient de débuter, la Normandie a déjà connu plusieurs épisodes de canicule. Le mercure devrait continuer de grimper durant tout le mois de juillet. Comment vivre désormais avec cette chaleur récurrente ? Sauf complications graves dues à la chaleur, il n'y a pas de traitement miracle. Des gestes simples peuvent permettre d'améliorer le quotidien. C'est ce que préconise François Colombel, infirmier libéral à Rouen. "Il faut évidemment s'hydrater, le plus possible et le plus souvent possible (environ 1,5 litre par jour selon les recommandations du ministère de la Santé) avec de l'eau pas forcément glacée puisque pour le cœur ce n'est pas très bon." Il faut bien sûr éviter l'alcool qui accélère la déshydratation.

Une bonne hydratation peut aussi passer par la peau. "On peut prendre des douches pour s'hydrater au niveau corporel", poursuit l'infirmier Rouennais. Du côté de l'alimentation, le professionnel recommande "une nourriture légère, moins riche en graisse, plutôt à base de fruit et de légumes". Il est conseillé aussi d'adopter de bons réflexes au niveau de l'habitation. "Fermez les volets dans la journée et pensez plutôt à aérer la nuit lorsque les températures baissent un peu." Côté vestimentaire, "favorisez des tenues légères bien sûr et plutôt à base de coton qui adsorbe un peu la transpiration et également des vêtements clairs qui n'attire pas la chaleur".

Surveillance des personnes âgées

Les personnes âgées restent les plus vulnérables en cas de canicule notamment en raison de leurs pertes de sensation de soif. "Il faut donc les motiver pour s'hydrater régulièrement… sans quoi il faut des prescriptions médicales pour pouvoir les hydrater avec une perfusion sous cutanée." Et les conséquences d'une déshydratation pour les personnes âgées peuvent être importantes selon François Colombelles. "Cela peut en effet aller jusqu'à l'hospitalisation. Avec la transpiration on perd des ions, nécessaires au bon fonctionnement du corps humain comme le sodium ou le potassium et cela va entraîner des problèmes plus graves comme des troubles cardiaques, des choses qui peuvent être vitales."

Durant l'année 2023 particulièrement marquée par la canicule, plus de 5 000 personnes sont mortes durant toute la période de surveillance de l'été, dû aux fortes chaleurs dans l'hexagone selon Santé publique France. Près de 20 000 personnes ont eu recours aux soins d'urgence en lien avec la chaleur du 1er juin au 15 septembre.