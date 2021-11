Comment traverser les grandes chaleurs sans encombre

QUESTION: Comment se protéger ?

REPONSE: Lorsque les grandes chaleurs sont là, il faut se calfeutrer aux heures les plus chaudes, en fermant volets, stores, rideaux des pièces exposées au soleil, et en aérant aux heures les plus fraîches (tôt le matin, tard le soir ou la nuit).

Il est déconseillé de sortir aux heures les plus chaudes (de 11H00 à 21H00). Il vaut mieux rester dans les pièces les plus fraîches de son domicile. S'il n'y en a pas, il faut passer deux ou trois heures dans des endroits frais près de chez soi : grands magasins, grandes surfaces, cinémas ou lieux publics. En cas de sortie, il convient de porter chapeau et vêtements légers de couleurs claires.

Chez soi, ne pas hésiter à prendre régulièrement des douches, bains frais, ou à brumiser de l'eau sur le corps.

Q: Que boire ?

R: La recommandation centrale en cas de fortes chaleurs est bien sûr de boire abondamment et avant même d'avoir soif, mais pas n'importe quoi.

Les boissons à effet diurétiques comme le café, le thé, les colas et sodas sont à éviter. De même l'alcool, qui favorise la déshydratation.

Il faut boire un litre et demi à deux litres par jour, sauf en cas de contre-indication médicale. Si c'est difficile, on peut accroître les rations de fruits, crudités et fractionner les repas. Il faut aussi veiller à ne pas manquer de sels minéraux (pain et soupes par exemple).

Q: Quelles sont les personnes à risque ?

R: Face à un pic de chaleur, des catégories sont plus exposées: les personnes âgées, les nourrissons et les enfants de moins de quatre ans, les personnes souffrant de troubles mentaux, de la mémoire et ceux qui ont une maladie chronique.

L'habitat et le mode de vie induisent des risques supplémentaires: logements sous les toits, sports intenses, et surtout travail à l'extérieur ou près de sources de chaleur (boulangeries, fonderies, pressings).

Q: Quels risques pour la santé ?

R: Le coup de chaleur est la principale des urgences liée aux grandes chaleurs. Le corps n'arrive alors plus à contrôler la température qui augmenter vite, dépassant les 40°. Les symptômes sont une peau chaude, sèche, un mal de tête violent, des propos incohérents. C'est une urgence, il faut appeler le 15, mettre la personne dans un endroit frais, la rafraîchir.

L'insolation survient, elle, après une exposition directe au soleil. Les enfants y sont plus sensibles. Les symptômes: maux de tête, somnolence, nausées (parfois perte de connaissance, fièvre). Il faut mettre à l'ombre, rafraîchir, appeler un médecin ou le 15 s'il s'agit d'un jeune enfant en perte de connaissance.

Les fortes chaleurs peuvent aussi aboutir après plusieurs jours à un "épuisement" provoqué par le manque d'eau et de sels dont les manifestations sont étourdissements, fatigues, faiblesse, insomnie. Il convient de se réhydrater avec un apport renforcé en sels minéraux, de se reposer au frais.