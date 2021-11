Fortes chaleurs et pollution à l'ozone ce jeudi en Haute-Normandie

Préparez-vous à suer. Un pic de chaleur est attendu ce jour sur la France et notamment la Haute-Normandie, avec des températures dépassant largement les 30°C sur toute la région. Conséquence : un épisode de pollution à l'ozone se fera ressentir, notamment au Havre, Rouen et Evreux, où la qualité de l'air est estimée "médiocre" par l'organisme Air Normand.

De son côté, l'Agence régionale de santé (ARS) de Haute-Normandie rappelle les conseils de base pour faire face à un épisode de grandes chaleurs. Les personnes âgées et les enfants doivent rester au frais ou à l'ombre, tant qu'ils le peuvent. "Il faut fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, ouvrir les fenêtres tôt le matin et tard le soir quand la température a baissé et éviter de sortir pendant les heures chaudes de la journée", détaille l'ARS.

"Il est également nécessaire de boire régulièrement, au moins un litre et demi à deux litres d'eau par jour sauf en cas de contre-indication médicale, et de se rafraîchir avec des douches, un brumisateur ou un linge humide."

Les températures devraient baisser légèrement demain vendredi 2 août, selon Météo France, et plus sensiblement ensuite samedi 3, où le mercure pourra perdre jusqu'à dix degrés par rapport à ce jeudi.