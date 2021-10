Canicule : le plan de veille enclenché

Depuis 2004, conséquence de la terrible canicule de 2003, la France s'est dotée d'un plan national définissant les actions à mener localement afin de réduire les effets sanitaires d’une vague de chaleur.

Premier niveau . Le niveau de veille saisonnière est activé du 1er juin au 31 août sur tout le territoire métropolitain pour détecter précocement la survenue d'une période de fortes chaleurs.

En cas d'alerte, le niveau de mise en garde et action peut être activé par le préfet du département.

Le niveau de mobilisation maximale est déclenché par le premier ministre lors de la survenue d'effets collatéraux (pénurie d'eau potable, rupture de l'alimentation électrique, saturation du système de soins…).



Les établissements d’hébergement de personnes âgées, et les établissements d’hébergement pour personnes handicapées ont élaboré et rédigé des procédures de prévention et de prise en charge des personnes en cas d’événements inhabituels.

Dans les communes, un registre identifie les personnes qui en font la demande pour faciliter une

intervention des services sanitaires et sociaux en cas d’événement exceptionnel.

En cas de canicule, la vulnérabilité des personnes sans abri est aggravée. Le repérage et le soutien de ces personnes sont assurés par la mobilisation des associations de bénévoles en relation avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).

Un numéro d'information est mis à la disposition du public 0 800 06 66 66 (appel gratuit) pendant toute la durée du plan canicule du 1er juin au 31 août. Des informations complémentaires sont disponibles pour le public et les professionnels sur le site du ministère de la santé dans le dossier consacré à la canicule.