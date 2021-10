Fécamp. Hôpitaux en Normandie : des élus inquiets de baisses de dotations de l'ARS

L'Agence régional de santé doit, elle aussi, s'adapter à la réforme territoriale et à la fusion des Haute et Basse-Normandie. D'ici la fin de l'année 2017, elle fera adopter le projet régional de santé de Normandie. C'est dans ce cadre qu'elle compte ouvrir une discussion avec chaque établissement, afin de contractualiser le montant et les niveaux d'aides dont chacun pourra disposer pour les années à venir.

Des négociations qui inquiètent surtout les élus de l'ex-Haute-Normandie qui estiment que l'harmonisation entraînerait des transferts de subventions vers la Basse-Normandie, plutôt moins bien dotés selon eux. Le maire de Dieppe (Seine-Maritime) Sébastien Jumel, également conseiller régional, a justement tiré la sonnette d'alarme lors de la séance plénière du lundi 3 avril 2017 à Rouen.

Hôpitaux : l'ARS prépare la saignée ! pic.twitter.com/PppvzbseGV — Sébastien Jumel (@sebastienjumel) 31 mars 2017

L'hôpital de Fécamp menacé ?

À Fécamp (Seine-Maritime) par exemple, le Centre hospitalier intercommunal du Pays des Hautes falaises touche depuis 2006 une aide du Fonds d'intervention régional de 3 270 737 € annuel. L'ARS versait jusqu'à maintenant des acomptes mensuels pour cette somme de 272 000 € par mois. Mais plus rien depuis le début de l'année, ce qui pourrait bientôt entraîner des problèmes de trésorerie.

Par ailleurs, le conseil de surveillance découvre que le montant même de cette aide pourrait être revu, ce qui inquiète au plus haut point sa présidente et maire de Fécamp, Marie-Agnès Poussier-Winsback. Écoutez :

L'ARS précise dans un communiqué que le niveau global des aides restera inchangé. "Cette démarche est un gage de lisibilité et de transparence, afin de garantir l'équité des aides accordées aux établissements".

