Caen. Football (N1, N2, N3) : Une "Haute" à réaction ! 

National 1 : Avranches, du mieux mais toujours pas de points

Les avis et analyses sont unanimes, Avranches progresse de semaine en semaine dans ce championnat de National 1. Vendredi soir, face au Red Star un des grands favoris pour la montée en Ligue 2, les Avranchinais ont offert deux premiers tiers de match de belle facture, Boateng ayant même permis aux siens de virer en tête à la pause (26e). Mais les Parisiens, une fois revenus dans la partie d'entrée de second acte, ont parfaitement géré la fin de match inscrivant deux autres buts pour l'emporter 3-1 au final et laisser les Manchois en dernière position du championnat avec un tout petit point.

National 2 : Granville dernier, perd le derby

Peu auraient pensé voir Granville perclus de tant de difficultés dans cet été 2017. Après avoir mordu la poussière à Romorantin et contre Limoges, les hommes de Johan Gallon ont cette fois perdu chez les voisins de la réserve du Havre, dans le premier derby de la saison. "Il nous manque cette finition qui peut faire basculer le match en notre faveur" analyse le mentor maritime ne voulant pas que "que le doute s'installe". Derniers, les Granvillais iront à Boulognes Billancourt la semaine prochaine.

National 3 : Rébellion en Seine-Maritime et dans l'Eure !

Si les clubs de "l'ex-Basse-Normandie" avaient signé le meilleur départ dans cette division; leurs homologues de lex-Haute-Normandie ont remis les pendules à l'heure ce samedi 26 août 2017. Ainsi, QRM "B" a confirmé son départ parfait avec un succès devant Evreux (3-2) tandis que Gonfreville a bien réagit face à Mondeville, des Calvadosiens qui ont fini par craquer à 10 contre 11 (4-2). Bayeux, qui avait forte impression contre Rouen, a baissé pavillon à Pacy (4-2) et Dieppe s'est adjugé un succès mérité devant Oissel (4-2). Les Rouennais du FCR justement, ont été les vainqueurs les plus larges de cette 2e journée, dominant nettement une formation d'Avranches "B" qui va devoir fermer les portes de sa défense (7 buts en deux matchs). Enfin, Dives et Alençon se sont neutralisés tandis que la belle affaire de la journée revient à Saint-Lô qui s'est imposé devant le SM Caen "B" (1-0), les Saint-Lois grimpent à la 2e place et demeure la seule formation encore imperméable de N3.

