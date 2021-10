Caen. Football (Coupe de France) : La Normandie tient son Top 16 pour le 6e tour ! 

Il n'y aura pas eu de vraies surprises dans ce 5e tour. Les deux seules rencontres qui ont vu la hiérarchie bousculée ont eu lieu à Bourguebus (R2) où les locaux ont vu Troarn (R3) leur passer devant en prolongation (0-2 ap) et à Alizay où le petit poucet régional a su forcer son destin pour prolonger le rêve, battant Rouen-Sapins (R3) aux tirs au but.

Brian Charlier, l'entraîneur d'Alizay était d'ailleurs à notre micro en sortie de terrain, pendant l'émission Tendance Sports.

Dans les autres rencontres, les "grands" ont tous répondu présent, à l'image d'Avranches (N1), Granville (N2) ou encore de six équipes de N3. Chez les régionaux, Saint-Nicolas d'Aliérmont (R2), mais aussi Saint-Marcel et Vernon (R2) ainsi que l'ASPTT Caen, Bretteville/odon et Vire ont réussi leurs coups respectifs pour être présents dans le chapeau du prochain tour.

Du côté de Vire justement, il s'agit seulement de la 2e qualification pour le 6e tour en 15 ans, de quoi rendre heureux le président Virois, Christophe Lecuyer.

Le tirage au sort du 6e tour de cette Coupe de France aura lieu vendredi soir prochain 13 octobre 2017, à Rouen à partir de 18h.

Les 16 qualifiés.

N1 : Avranches (50)

N2 : Granville (50)

N3 : Saint-Lô (50), Bayeux (14), Gonfreville (76), Oissel (76), FC Rouen (76), Evreux (27)

R1 : Bretteville/Odon (14), Vire (14), ASPTT Caen (14)

R2 : Saint-Marcel (27), Vernon (27), Saint-Nicolas d'Aliermont (76),

R3 : Troarn (14)

D1 : Alizay (27)

Les qualifiés par département.

Calvados : 5 clubs

Seine-Maritime et Eure : 4 clubs

Manche : 3 clubs

Orne : 0 club.

