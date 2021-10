Rouen. Football (Coupe de France) : Découvrez le tirage au sort du 6e tour en Normandie !

Ce vendredi soir avait lieu à Rouen, le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France de football, dernier tour régional avant d'entrer dans le monde fédéral au prochain tour.

Les représentants des 16 clubs normands encore en course attendaient avec impatience de connaître leur adversaire. Et certains ont été servis ! À commencer par les deux chocs que le hasard a désigné, FC Rouen (N3)- Gonfreville (N3) et Bayeux (N3)- Granville (N2).

Deux gros chocs à ne pas manquer

Les autres rencontres elles sont parfois à forte différence hiérarchiques, comme Avranches (N1) qui ira à Vernon (R2), Evreux (N3) qui se rendra à St-Nicolas d'Aliermont (R2) ou encore Saint-Lô (N3) qui se rendra à Troarn (R3) et l'ASPTT Caen (R1) qui voyagera chez le petit Poucet du FC Alizay (D1).

Le match le plus incertain en terme hiérarchique opposera Bretteville/odon (R1) à Oissel qui évolue à l'étage juste supérieur (N3).

Les affiches du 6e tour de Coupe de France en Normandie :

Bayeux (N3)- Granville (N2)

Vernon (R2)- Avranches (N1)

Troarn (R3)- Saint-Lô (N3)

Saint-Marcel (R2)- Vire (R1)

Bretteville/O (R1)- Oissel (N3)

Alizay (D1)- ASPTT Caen (R1)

Saint-Nicolas d'Aliermont (R2)- Evreux (N3)

Rouen (N3)- Gonfreville (N3)

Les huit matchs auront lieu le samedi 21 et le dimanche 22 octobre prochain sur le terrain du premier club cité.

A LIRE AUSSI.

Football (Coupe de France) : La Normandie tient son Top 16 pour le 6e tour !

Football : Le tirage au sort du 5e tour de Coupe de France en Normandie

Football (Coupe de France) : Le tirage au sort du 4e tour en Normandie

Football : le tirage du 3e tour de Coupe de France en Normandie

Football (N1, N2, N3) : Avranches et Granville battus, le National 3 a pris son envol !