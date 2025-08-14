En ce moment LISZTOMANIA PHOENIX
"L'amour est dans le pré". Avant la diffusion de la nouvelle saison, Gilles, l'agriculteur normand, montré en train de zouker avec une candidate

Société. Lundi 25 août 2025, M6 lancera les speed datings de la saison 20 de "L'amour est dans le pré". Mais avant même la diffusion officielle, les premières images de Gilles, l'agriculteur normand, en plein zouk font déjà le buzz.

Publié le 14/08/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
M6 dévoile un moment culte avant même le début des speed datings - M6

Avant même que les speed datings ne débutent officiellement, M6 a choisi de dévoiler un extrait exclusif qui promet déjà une saison haute en couleur. On y découvre Gilles, l'agriculteur normand, en pleine danse zouk avec une prétendante lors de leur première rencontre, au speed dating. Un moment à la fois drôle et un peu particulier, qui met immédiatement l'ambiance et fait réagir Karine Le Marchand aux éclats de rire (et les internautes aussi !).

L'agriculteur normand qui enflamme déjà la saison 20

Originaire du Pays de Bray, Gilles, 58 ans, est céréalier et agent de collecte de lait en Normandie. Passionné par la vie rurale, Gilles espère trouver l'amour… et visiblement, il n'a pas peur de se prêter au jeu dès les premières secondes.

Face à lui, sa prétendante se présente avec enthousiasme : "Je suis moitié ivoirienne, moitié guadeloupéenne. J'aime bien danser aussi." Sans perdre une seconde, elle interpelle la production : "Musique !" Gilles, un peu surpris, rit : "Ah voilà, encore une surprise !"

La chanson Ancrée à ton port de Fanny J démarre. "C'est du zouk", précise la candidate. Gilles s'interroge en souriant : "Donc faut remuer le popotin ? Comme ça ?" Les deux se rapprochent et collent leurs pas.

Un speed dating transformé en piste de danse

La production s'exécute : le zouk de Fanny J résonne, et l'ambiance change instantanément. "Donc faut remuer le popotin ?", demande Gilles, visiblement amusé (et peut être un peu mal à l'aise). Collés, en rythme, ils se prêtent au jeu, maladroits mais enthousiastes. "Là, ça va faire de l'effet tout de suite !", plaisante-t-il, déclenchant un fou rire de Karine Le Marchand en coulisses.

Des répliques déjà cultes

Entre pas de danse et humour un peu taquin, voire même très séducteur, le moment devient très chaud. Et presque un peu gênant pour le spectateur, comme si on était en trop ! La prétendante lâche : "Puis on se frotte en même temps." Karine Le Marchand, cachée derrière sa main, comme si elle ne voulait pas voir la scène, commente : "Et vas-y, frotti-frotta !"

La danse s'intensifie. Gilles, surpris par la proximité, commente en riant : "Oula, c'est sensible là." Et d'ajouter, un peu hésitant : "Et aussi là quand tu descends… euh… quand tu remontes… euh… on est stimulé." Karine Lemarchand, morte de rire en coulisses (et visiblement mal à l'aise), se cache le visage : "Mais qu'est-ce qu'ils racontent ?!"

Une fin de danse qui promet pour la suite

Lorsque la chanson s'arrête, Gilles souffle : "J'ai chaud." La prétendante, espiègle, lui lance : "Pour le moment, t'as rien vu encore."

Une séquence qui a déjà conquis les internautes (entre rires et malaise) et qui annonce des speed datings riches en émotions, avec des prétendantes prêtes à tout pour séduire les agriculteurs, et en particulier notre Normand Gilles.

Rendez-vous fin août pour découvrir la suite

Les fans n'auront pas à patienter longtemps pour voir ce moment en intégralité : les speed datings de L'amour est dans le pré débuteront lundi 25 août 2025 sur M6. Et autant dire que ça promet.

