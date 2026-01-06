Le Havre. Un Forum des métiers de la santé à l'hôpital Monod

Le Groupe hospitalier du Havre (GHH) organise un Forum des métiers de la santé, samedi 10 janvier dans le hall Nord de l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers.

Cet événement a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des carrières dans le domaine de la santé et de sensibiliser le public aux opportunités offertes par ce secteur en constante évolution.

Découvrir les métiers et leurs formations

Le forum permet d'offrir une vue d'ensemble des nombreuses professions qui contribuent au bien-être des patients. Le public, en particulier les lycéens qui vont prochainement s'inscrire sur Parcoursup, va pouvoir s'informer sur les formations et échanger avec les professionnels. L'occasion de mieux comprendre les réalités du terrain, les qualifications nécessaires, les parcours de formation et les compétences requises pour exercer ces professions. Elles sont nombreuses : infirmiers, médecins, aides-soignants, techniciens de laboratoire, psychologues, assistantes sociales ou encore orthophonistes.

Deux autres établissements se sont associés au GHH pour proposer eux aussi un Forum des métiers sur cette date du 10 janvier : le Centre hospitalier de la Risle à Pont-Audemer et le Centre hospitalier intercommunal du Pays des Hautes Falaises à Fécamp.

Pratique. Forum des métiers de la santé - samedi 10 janvier de 9h30 à 16h30 - Hall Nord de l'hôpital Monod - Gratuit.