En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Un Forum des métiers de la santé à l'hôpital Monod

Santé. Le Groupe hospitalier du Havre organise un Forum des métiers de la santé, samedi 10 janvier, à l'hôpital Monod. L'occasion de découvrir la diversité des carrières dans ce domaine.

Publié le 06/01/2026 à 14h11 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Un Forum des métiers de la santé à l'hôpital Monod
L'hôpital Monod accueille un Forum des métiers de la santé, samedi 10 janvier, tout comme les hôpitaux de Fécamp et de Pont-Audemer. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le Groupe hospitalier du Havre (GHH) organise un Forum des métiers de la santé, samedi 10 janvier dans le hall Nord de l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers.

Cet événement a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des carrières dans le domaine de la santé et de sensibiliser le public aux opportunités offertes par ce secteur en constante évolution.

Découvrir les métiers et leurs formations

Le forum permet d'offrir une vue d'ensemble des nombreuses professions qui contribuent au bien-être des patients. Le public, en particulier les lycéens qui vont prochainement s'inscrire sur Parcoursup, va pouvoir s'informer sur les formations et échanger avec les professionnels. L'occasion de mieux comprendre les réalités du terrain, les qualifications nécessaires, les parcours de formation et les compétences requises pour exercer ces professions. Elles sont nombreuses : infirmiers, médecins, aides-soignants, techniciens de laboratoire, psychologues, assistantes sociales ou encore orthophonistes.

Deux autres établissements se sont associés au GHH pour proposer eux aussi un Forum des métiers sur cette date du 10 janvier : le Centre hospitalier de la Risle à Pont-Audemer et le Centre hospitalier intercommunal du Pays des Hautes Falaises à Fécamp.

Pratique. Forum des métiers de la santé - samedi 10 janvier de 9h30 à 16h30 - Hall Nord de l'hôpital Monod - Gratuit.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Réfrigérateur congélateur compact essentiel b
Réfrigérateur congélateur compact essentiel b Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 100€ Découvrir
Câble vga standard mâle mâle gris clair 1,60 m
Câble vga standard mâle mâle gris clair 1,60 m Talence (33400) 4€ Découvrir
Câble svga standard mâle mâle noir
Câble svga standard mâle mâle noir Talence (33400) 6€ Découvrir
Câble svga Haute Résolution 1,80 m
Câble svga Haute Résolution 1,80 m Talence (33400) 9€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Un Forum des métiers de la santé à l'hôpital Monod
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple