Santé. Des initiatives innovantes primées en Normandie pour attirer vers les métiers du soin

A l'occasion d'une journée thématique consacrée à l'attractivité des métiers de la santé ce mardi 16 septembre, l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie a remis les Trophées de l'attractivité des métiers de la santé 2025.

Douze établissements et associations ont été distingués pour leurs initiatives innovantes visant à mieux faire connaître, valoriser et renforcer l'attractivité des professions de santé, sociales et médico-sociales.

Calvados

Centre hospitalier Aunay-Bayeux

• Création d'un escape game reproduisant le parcours d'un patient. Objectif : faire découvrir l'établissement, ses offres de soins et ses métiers aux étudiants et aux demandeurs d'emploi.

Eure

Centre hospitalier Eure-Seine

• Développement d'une marque employeur pour promouvoir les métiers en tension (sage-femme, médecin, infirmier, manipulateur radio).

• Création de vidéos originales avec avatars de soignants pour répondre aux questions fréquentes.

Association Jules Ledein

• Organisation d'un événement grand public pour présenter 11 films valorisant les métiers du médico-social.

• Remise des "Trophées de l'accompagnement" aux meilleures productions.

Manche

Hôpital privé de la Manche à Saint-Lô

• Expérience immersive et pédagogique : parcours interactif de l'hôpital et journées découvertes.

• Ateliers participatifs pour présenter la diversité des carrières (soin, rééducation, médico-technique).

Association L'Adapt

• Campagne de communication pour attirer des candidats dans les filières en tension.

• Création d'une vidéo de témoignages et d'une visite virtuelle 360° interactive.

Centre hospitalier Mémorial France – États-Unis de Saint-Lô

• Production de 10 films courts pour valoriser l'institut de formation des infirmiers, ses formations et débouchés.

• Diffusion en ligne et sur les réseaux sociaux.

Orne

Association Orneode (ADAPEI)

• Capsules vidéo mettant en avant les métiers clés (aides-soignants, AES, infirmiers, moniteurs-éducateurs).

• Focus sur la réalité locale dans différents bassins d'emploi.

Ehpad La Miséricorde de Sées

• Amélioration de l'attractivité de l'établissement : espaces d'expression pour les équipes, qualité de vie au travail (espaces détente, prévention du stress et TMS), forum métiers pour le public local et renforcement des partenariats.

Seine-Maritime

Institut des formations paramédicales Mary Thieullent (Le Havre)

• Organisation d'un rallye découverte des métiers d'aide-soignant : rencontres avec professionnels, formateurs et élèves, ateliers de simulation.

SPASAD Lajosa

• Sensibilisation immersive aux métiers de l'aide à domicile et du soin via 6 escape games pédagogiques. Objectifs : casser les idées reçues, susciter des vocations et renforcer la fierté professionnelle.

CHU de Rouen

• Nouveau parcours d'intégration et de fidélisation des professionnels : journée d'accueil ludique avec escape game et ateliers thématiques. Ateliers réguliers dédiés à l'attractivité et à la fidélisation, animés avec des outils collaboratifs.

CHI Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil

• Mise en place de CDI mobiles pour répondre aux besoins de remplacement tout en offrant une stabilité professionnelle aux candidats.

Ces 12 initiatives témoignent de la créativité et de l'engagement des établissements normands pour répondre aux défis du recrutement et de la fidélisation dans les métiers de la santé