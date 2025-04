Rouen. "Il faudrait une couverture vaccinale à 95%" : un médecin du CHU alerte sur la recrudescence des cas de rougeole

Avec 7 cas confirmés au 9 avril, l'ARS alerte sur une recrudescence de l'épidémie de rougeole. Jean-Philippe Leroy est médecin au CHU de Rouen et référent vaccination.

Faut-il s'inquiéter d'une flambée

des cas de rougeole ?

"C'est un virus qui connaît des cycles, comme souvent lorsqu'il n'y a pas de couverture vaccinale suffisante. Tous les pays d'Europe sont concernés par cette montée de la rougeole, mais aussi l'Afrique. Le Maroc connaît actuellement une épidémie d'assez grande ampleur. En France, la dernière remonte à 2011, avec à l'époque 30 000 cas de rougeole et 26 morts. Est-ce que cela pourrait reprendre la même ampleur ? Ce n'est pas impossible puisque les couvertures vaccinales d'aujourd'hui ne sont pas bien meilleures que celles qu'on avait en 2011."

On ne se vaccine pas assez donc ?

"Pour interrompre la circulation du virus il faudrait que 95% de la population ait une protection vis-à-vis de la rougeole (elle est de 87% en Normandie selon Santé Publique France). Or, le vaccin ne marche pas à 100% comme malheureusement beaucoup de vaccins. Et donc pour atteindre ce chiffre de 95%, on sait qu'il faut que les gens aient reçu deux doses de vaccin. Heureusement, dans l'ouest de la France (donc en Normandie), on a une bonne couverture vaccinale face à la rougeole, elle est nettement moins bonne dans le sud de la France."

Comment se transmet le virus ?

"C'est une maladie à transmission respiratoire qui peut se faire aussi par l'apport de gouttelettes et à travers les muqueuses. On considère qu'une personne qui attrape la rougeole peut la transmettre à 15 ou 20 personnes autour d'elle. Par ailleurs, il y a en moyenne un mort tous les 1 000 cas."