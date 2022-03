Vaccination : l’inquiétude du corps médical

Le nombre de personnes malades, que ce soit du méningocoque C, de la rougeole ou de la grippe, est en augmentation.

Restaurer la confiance

“Ce manque de confiance à l’égard de la vaccination, du côté des patients ou de celui des professionnels de santé est un vrai problème”, note Jean-Philippe Leroy, médecin au CHU de Rouen. L’Agence régionale de santé (ARS) a organisé une conférence le 14 octobre dernier, pour “réaffirmer l’utilité de la vaccination”. Et notamment pour la rougeole.

Cette maladie, que l’on pensait disparue, ressurgit par manque de vaccination. En Haute-Normandie, 18 cas ont été recensés en 2009. En 2011, au 12 octobre, on en comptait déjà 66. “Il faut que l’ensemble de la population se protège par le vaccin, afin de protéger les plus fragiles.” Nombreux sont ceux à avoir reçu une dose de vaccin mais deux doses sont nécessaires pour être immunisé. Le virus se transmet facilement et touche de plus en plus de jeunes adultes. “La prévention est aussi importante que les soins, c’est pourquoi nous lançons une nouvelle campagne de vaccination.”