Covid et grippe. Vaccination en chute libre en Normandie, un danger pour les fêtes de Noël ?

En Normandie, la vaccination contre la grippe et le Covid-19 est en net recul. Selon les données les plus récentes de Santé publique France, seuls 35% des personnes âgées de 65 ans et plus sont à jour pour le vaccin contre le Covid-19, et 52% contre la grippe saisonnière. Ces chiffres, bien en deçà des objectifs fixés par les autorités sanitaires, suscitent des inquiétudes à l'approche des fêtes de fin d'année, période propice aux rassemblements familiaux et aux transmissions virales. "En se vaccinant, chacun peut contribuer à éviter une flambée épidémique durant les fêtes", souligne l'ARS.

Un contexte épidémique préoccupant

Depuis deux semaines, la Normandie est entrée en phase pré-épidémique pour la grippe, avec une augmentation significative des cas détectés dans les hôpitaux. La conjonction de la grippe et du Covid-19 constitue une double menace, notamment pour les populations les plus fragiles, telles que les personnes âgées, les malades chroniques ou encore les femmes enceintes. Les experts rappellent que ces infections peuvent entraîner des formes graves, parfois mortelles, particulièrement chez les non-vaccinés.

L'efficacité des vaccins mise en avant

Les autorités sanitaires insistent sur l'importance de la vaccination, qui reste le moyen le plus efficace pour prévenir les complications graves de ces maladies. "Il faut environ 15 jours pour que le vaccin soit pleinement efficace. Ne tardez pas si vous souhaitez être protégé pour les fêtes", rappelle l'ARS Normandie. La campagne de vaccination conjointe, lancée le 15 octobre, cible principalement les populations vulnérables, mais reste accessible à toute personne désireuse de se faire vacciner gratuitement.

Une prise en charge simplifiée

Pour encourager la mobilisation, les vaccins contre la grippe et le Covid-19 sont pris en charge à 100%. Les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes) sont habilités à administrer ces vaccins, dans un cadre simplifié. A noter que le vaccin contre la grippe doit être conservé au réfrigérateur jusqu'à son injection.

