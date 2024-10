Rouen. Vaccination contre la grippe et le Covid : "Un grand intérêt pour éviter les complications"

La campagne de vaccination contre la grippe et le Covid est lancée depuis mardi 15 octobre. Jean-Philippe Leroy, du CHU de Rouen, est médecin référent vaccination.

Qui est concerné par la campagne de vaccination contre la grippe et le Covid ?

"Ça concerne les plus fragiles, quel que soit leur âge, et puis toutes les personnes de plus de 65 ans de façon systématique. Il y a une deuxième recommandation particulière pour les enfants de 2 à 17 ans pour la grippe, puisqu'on sait que c'est par eux que vont arriver les contaminations des personnes les plus fragiles. Les facteurs de fragilité, ce sont les gens qui ont eu des problèmes cardiaques, respiratoires, rénaux, du foie et qui prennent des médicaments pour cela. Il y a aussi les personnes en surpoids, qui ont une fragilité particulière. Le vaccin peut être fait par les médecins traitants, infirmiers, sages-femmes ou en pharmacie."

Et faire les deux vaccins en même temps ne pose aucun problème ?

"Ça ne pose tellement pas de problème que la recherche sur un seul vaccin qui combinerait dans la même seringue la grippe et le Covid existe. Il y a eu des essais. Mais on sait que les deux piqûres peuvent être faites le même jour, les produits étant très bien supportés."

Si je ne suis pas une personne à risque, puis-je quand même être vacciné ?

"Oui, c'est possible, en pharmacie ou chez le médecin traitant. Mais vous allez devoir payer la dose, qui est à moins d'une vingtaine d'euros. Il y a d'ailleurs une recommandation si vous êtes proche de personnes fragiles, pour éviter de leur transmettre les virus."

Quand faut-il se faire vacciner

pour être protégé cet hiver ?

"Tout de suite, si l'on veut être protégé de façon formelle au mois de novembre. L'épidémie de Covid a déjà démarré. Statistiquement, celle de la grippe peut survenir n'importe quand à partir de mi-novembre et le pic est toujours autour des vacances de Noël ou en janvier."

Quelle est l'efficacité de ces vaccins ?

"Les vaccins sont moins efficaces pour éviter la maladie en elle-même : fièvre, maux de tête… Par contre, la vaccination a un grand intérêt pour éviter les complications, comme des décompensations respiratoires ou diabétiques. On sait aussi désormais qu'il y a un risque multiplié par huit d'AVC et par dix d'infarctus dans les dix jours qui suivent une grippe. Ces choses sont évitables grâce à la vaccination."