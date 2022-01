Yvetot. Grippe saisonnière : la campagne de vaccination est lancée

Elle revient chaque année à l'approche de l'hiver. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est lancée officiellement, ce samedi 6 octobre 2018 dans tout le pays.

Sur l'hiver 2017-2018, 2,4 millions de personnes ont consulté leur médecin pour un syndrome grippal. 13 000 décès ont pu être attribués à la grippe lors de la dernière épidémie (source Santé publique France).

Un vaccin recommandé aux personnes sensibles

La grippe touche chaque hiver entre 2 et 6 millions de personnes dans le pays. La vaccination reste le moyen le plus efficace de s'en prémunir et de limiter la transmission du virus, avec un rapport bénéfice/risque très en faveur de l'acte vaccinal, selon la sécurité sociale qui indique qu'il représente "peu, voire pas d'effets secondaires (le plus souvent des réactions locales légères et transitoires)".

[📰Communiqué de presse] Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière : un parcours vaccinal simplifié

📆 Dès le 6 octobre

👥 + de 12 millions de personnes concernées

⚕ @ameli_actu invite les prof. de santé à se faire vacciner



↪ Lire en ligne: https://t.co/91olU9r63i pic.twitter.com/fSioaWHgtr — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) 2 octobre 2018

Le vaccin est particulièrement indiqué chez les personnes sensibles, à savoir les personnes âgées ou atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes obèses et les nourrissons. Ces personnes peuvent bénéficier d'une prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie du vaccin antigrippal.

La plupart de ces patients ont reçu cette année un bon de prise en charge du vaccin qui permet de le retirer en pharmacie avant de se faire vacciner par un infirmier, une sage-femme (pour les femmes enceintes) ou un médecin. La prescription préalable reste nécessaire pour les mineurs.

2 000 décès évités

La campagne de vaccination permet d'empêcher en moyenne 2 000 décès chaque année chez les personnes âgées.

Pour ceux qui n'ont pas recours au vaccin, il est nécessaire d'adopter ce que l'assurance maladie appelle les gestes barrières, comme l'hygiène des mains et, lorsque l'on est malade, le port du masque et la limitation des contacts avec l'entourage.

Autant de mesures qui permettent de contribuer à la mise en place d'un bouclier sanitaire qui limite l'ampleur de l'épidémie.